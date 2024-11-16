Israel warns Hadath, Haret Hreik, and Borj El Brajneh residents in Beirut's suburbs to evacuate immediately

Lebanon News
2024-11-16 | 10:07
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Israel warns Hadath, Haret Hreik, and Borj El Brajneh residents in Beirut&#39;s suburbs to evacuate immediately
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Israel warns Hadath, Haret Hreik, and Borj El Brajneh residents in Beirut's suburbs to evacuate immediately

The Israeli army warned residents in Beirut's southern suburbs, specifically those located in Hadath, Haret Hreik, and Borj El Brajneh, to evacuate immediately. 

"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target shortly," Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X.

"For your safety and your family's safety, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he warned. 

Here are the maps:
 

Lebanon News

Israel

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