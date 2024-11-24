Urgent evacuation warning: Israel warns Ghobeiry, Hadath, Haret Hreik, and Borj el Brajneh residents in Beirut's suburbs to evacuate

Lebanon News
2024-11-24 | 13:09
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Urgent evacuation warning: Israel warns Ghobeiry, Hadath, Haret Hreik, and Borj el Brajneh residents in Beirut&#39;s suburbs to evacuate
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Urgent evacuation warning: Israel warns Ghobeiry, Hadath, Haret Hreik, and Borj el Brajneh residents in Beirut's suburbs to evacuate

On Sunday, Israel's army warned residents in Beirut's southern suburbs, specifically those located in Ghobeiry, Hadath, Haret Hreik, and Borj el Brajneh, to evacuate immediately.

"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," Israel's army spokesperson Avichay Adraee warned in a post on X.

Here are the maps:
 

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