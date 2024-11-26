Israel army claims targeting Hezbollah weapons depots in Bint Jbeil, South Lebanon

#عاجل جيش الدفاع هاجم مستودعات أسلحة تابعة لوحدة نصر في حزب الله في منطقة بنت جبيل



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية قبل قليل على أهداف إرهابية لحزب الله في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان حيث تم استهداف مستودعات أسلحة ومستودعات صواريخ مضادة للدروع… pic.twitter.com/hwJwOHXQjx