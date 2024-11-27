Israeli army claims strike on Hezbollah's 'largest missile production site': Spokesperson claims

Lebanon News
2024-11-27 | 15:43
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Israeli army claims strike on Hezbollah&#39;s &#39;largest missile production site&#39;: Spokesperson claims
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Israeli army claims strike on Hezbollah's 'largest missile production site': Spokesperson claims

Avichay Adraee, the spokesperson for the Israeli army, claimed that his country's military attacked "Hezbollah's largest precision missiles production site."

In a post on X, he said that on Tuesday, Israeli Air Force fighter jets, directed by Military Intelligence, targeted "Hezbollah's largest underground precision missile production site" in the Janta area of the Bekaa.

"The facility, which extends 1.4 kilometers underground, was used to produce surface-to-surface missiles and various precision missile components. It also stored advanced weaponry intended for attacks against Israel," Adraee stated. 

"In the hours leading up to the strike, jets conducted several air raids in the area, targeting Hezbollah operatives and destroying other infrastructure surrounding the facility," he added. 

He alleged that among the targets was a "central training camp for Hezbollah's Radwan Force, where operatives were present. The camp hosted training and preparation activities aimed at executing a plan known as the 'occupation of the Galilee.'"
 

Lebanon News

Lebanon

Israel

Hezbollah

Bekaa

Avichay Adraee

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