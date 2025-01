LBCI has reported extensive damage to the southern town of Naqoura.



Footage released showcases the scale of destruction in the area, highlighting the impact of recent clashes and escalating tensions along the Lebanese-Israeli border.

