Israeli warplanes target Litani River area, alleged Hezbollah positions

#عاجل 🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله الارهابي احتوت على وسائل قتالية ومنصات صاروخية كانت تشكل تهديدًا مباشرًا على الجبهة الداخلية الاسرائيلية.
🔸تشكل الأنشطة الإرهابية داخل هذه…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 13, 2025
#عاجل 🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله الارهابي احتوت على وسائل قتالية ومنصات صاروخية كانت تشكل تهديدًا مباشرًا على الجبهة الداخلية الاسرائيلية.
🔸تشكل الأنشطة الإرهابية داخل هذه…