Lebanon's president hosts tribute to LBCI reporter Hoda Chedid, honoring her perseverance and patriotism

Lebanon News
02-03-2025 | 08:21
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Lebanon&#39;s president hosts tribute to LBCI reporter Hoda Chedid, honoring her perseverance and patriotism
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Lebanon's president hosts tribute to LBCI reporter Hoda Chedid, honoring her perseverance and patriotism

Baabda Palace was filled with emotional moments and heartfelt words earlier on Sunday as it hosted writer, journalist, and correspondent Hoda Chedid, who has dedicated over thirty years to her work there. 

The tribute was organized and attended by Lebanese President Joseph Aoun and First Lady Nehmat Aoun.

The recognition of Chedid, who has never known the meaning of surrender in her work or in facing life's challenges, celebrated her remarkable journey. 

Her battle with illness and her ability to endure pain with faith was acknowledged as a testament to her professional dedication, perseverance, and commitment to continue giving. 

In a post on X, President Aoun praised Chedid for maintaining her objectivity and patriotism throughout her career. 

"You have kept your professionalism and national commitment in your journalistic message. No tribute can match the endurance you’ve shown through your trials," he said.

The ceremony was also attended by prominent figures, including Pierre El Daher, Chairman and CEO of LBCI, further highlighting the significance of her contributions to the media and her ongoing fight against adversity.
 
The LBCI newsroom was filled with emotional moments as reporter Hoda Chedid, who has been a significant part of the network’s team, was honored at the presidential palace.

As Chedid received her tribute at the palace, the newsroom was a scene of heartfelt reflections from colleagues who have worked alongside her for years.
 
 

Lebanon News

Lebanon

LBCI

Hoda Chedid

Joseph Aoun

Nehmat Aoun

Pierre El Daher

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