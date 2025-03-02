الرئيس عون واللبنانية الأولى كرما الإعلامية هدى شديد تقديراً لانجازاتها ومسيرتها ونضالها في مواجهة المرض..
رئيس الجمهورية للإعلامية شديد:
حافظت على موضوعيتك ووطنيتك في رسالتك الإعلامية، ولا يمكن لأي تكريم أن يسمو إلى اختبار أوجاعك بصبر المؤمنين pic.twitter.com/qx29d4v2pJ
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 2, 2025
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرما الإعلامية هدى شديد تقديراً لانجازاتها ومسيرتها ونضالها في مواجهة المرض..
رئيس الجمهورية للإعلامية شديد:
حافظت على موضوعيتك ووطنيتك في رسالتك الإعلامية، ولا يمكن لأي تكريم أن يسمو إلى اختبار أوجاعك بصبر المؤمنين pic.twitter.com/qx29d4v2pJ
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A post shared by LBCI Lebanon News (@lbcilebanonnews)
A post shared by LBCI Lebanon News (@lbcilebanonnews)