President Aoun to ATFL: Israel’s actions complicate situation, Lebanon remains committed to Resolution 1701

رئيس الجمهورية خلال استقباله وفداً من مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان ATFL:
- لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات وبالقرار 1701 بشكل كامل
- بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيداً للبنان، بل يزيد الوضع تعقيدًا pic.twitter.com/xncHOl8qKd
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 7, 2025
رئيس الجمهورية خلال استقباله وفداً من مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان ATFL:
- لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات وبالقرار 1701 بشكل كامل
- بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيداً للبنان، بل يزيد الوضع تعقيدًا pic.twitter.com/xncHOl8qKd