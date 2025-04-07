President Aoun to ATFL: Israel’s actions complicate situation, Lebanon remains committed to Resolution 1701

رئيس الجمهورية خلال استقباله وفداً من مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان ATFL:

- لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات وبالقرار 1701 بشكل كامل

- بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيداً للبنان، بل يزيد الوضع تعقيدًا pic.twitter.com/xncHOl8qKd