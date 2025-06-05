Israel issues evacuation warning for residents of Ain Qana, South Lebanon

Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent evacuation warning on Thursday to residents of Ain Qana in southern Lebanon.



According to the statement, those in buildings marked in red, as well as nearby structures, were warned that they were near "Hezbollah facilities."



"For your safety and the safety of your families, you must evacuate these buildings immediately and move at least 500 meters away, as indicated on the map."

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان وخاصة في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له

🔸أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي

🔸من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً… pic.twitter.com/3DV1ZpKT1M