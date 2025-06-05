Israel issues evacuation warning for residents of Ain Qana, South Lebanon

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان وخاصة في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له
🔸أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي
🔸من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً… pic.twitter.com/3DV1ZpKT1M
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 5, 2025
#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان وخاصة في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له
🔸أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي
🔸من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً… pic.twitter.com/3DV1ZpKT1M