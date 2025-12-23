Israeli strikes kill three Hezbollah members, including one allegedly linked to Lebanese army intelligence: Adraee

The Israeli army said it carried out precision strikes in southern Lebanon, killing three Hezbollah members, including one who allegedly served in the Lebanese army’s intelligence unit and another linked to an air defense unit in the Sidon area.



According to Israeli army spokesman Avichay Adraee, the strikes were aimed at members of Hezbollah allegedly planning attacks against Israeli forces and attempting to rebuild military infrastructure in the Sidon region.



Initial investigations indicate one of the killed members was active in the Lebanese army’s intelligence division while also working for Hezbollah. Another targeted member had been involved in Hezbollah’s air defense operations in southern Lebanon, Adraee claimed in a post on X.

#عاجل 🔸جيش الدفاع يواصل عمليات الاستهداف الدقيقة في جنوب لبنان: القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية ومن بينهم عنصر إرهابي خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني وعنصر آخر كان يهم بوحدة دفاع جوي في منطقة صيدا



🔸هاجم جيش الدفاع أمس وقضى على ثلاثة عناصر إرهابية من حزب الله… pic.twitter.com/Eke2FsfrmL