Israeli strikes kill three Hezbollah members, including one allegedly linked to Lebanese army intelligence: Adraee

#عاجل 🔸جيش الدفاع يواصل عمليات الاستهداف الدقيقة في جنوب لبنان: القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية ومن بينهم عنصر إرهابي خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني وعنصر آخر كان يهم بوحدة دفاع جوي في منطقة صيدا
🔸هاجم جيش الدفاع أمس وقضى على ثلاثة عناصر إرهابية من حزب الله… pic.twitter.com/Eke2FsfrmL
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 23, 2025
