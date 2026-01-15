Israeli army issues evacuation warning to Sohmor residents ahead of strike

Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent warning Thursday to residents of Sohmor, Lebanon, announcing an imminent military strike.



In a statement posted on social media, Adraee said the Israeli army would soon target what he described as Hezbollah military infrastructure, accusing the group of attempting to rebuild prohibited activities in the area.



He urged residents of the building marked in red on an attached map, as well as nearby structures, to evacuate immediately and move at least 300 meters away, warning that the site is being used by Hezbollah.



Adraee cautioned that remaining in or near the designated buildings would put civilians at serious risk.

