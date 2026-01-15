Israeli army issues evacuation warning to Sohmor residents ahead of strike

Lebanon News
15-01-2026 | 08:16
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israeli army issues evacuation warning to Sohmor residents ahead of strike
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Israeli army issues evacuation warning to Sohmor residents ahead of strike

Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent warning Thursday to residents of Sohmor, Lebanon, announcing an imminent military strike.

In a statement posted on social media, Adraee said the Israeli army would soon target what he described as Hezbollah military infrastructure, accusing the group of attempting to rebuild prohibited activities in the area.

He urged residents of the building marked in red on an attached map, as well as nearby structures, to evacuate immediately and move at least 300 meters away, warning that the site is being used by Hezbollah.

Adraee cautioned that remaining in or near the designated buildings would put civilians at serious risk.

Lebanon News

Israel

Avichay Adraee

Sohmor

Lebanon

Hezbollah

LBCI Next
Israeli army issues evacuation warning to Machgharah residents
EU, Lebanon sign six agreements worth €110.5 million in new grants
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-12-04

Israeli army issues urgent evacuation warning to residents of Jbaa and Mahrouna, South Lebanon: Avichay Adraee

LBCI
Lebanon News
2025-11-06

Israeli army issues evacuation warning for residents of Taybeh and Tayr Debba, south Lebanon

LBCI
Lebanon News
09:43

Israeli army issues evacuation warning to Machgharah residents

LBCI
Lebanon News
2025-11-19

Israeli army spokesperson issues evacuation warning to southern Lebanon residents

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
09:43

Israeli army issues evacuation warning to Machgharah residents

LBCI
Lebanon Economy
07:17

EU, Lebanon sign six agreements worth €110.5 million in new grants

LBCI
Lebanon News
05:30

Ambassador Issa says US supports Lebanese army, hails Beirut Port scanners

LBCI
Lebanon News
03:30

President Aoun, Jordan PM stress Arab unity, deepen cooperation through new agreements

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
World News
2025-12-04

Magnitude 6.0 earthquake strikes China's Xinjiang region

LBCI
Lebanon News
2026-01-14

Preparations underway for Paris conference to support Lebanese Army and security forces: Sources to LBCI

LBCI
Lebanon News
2025-11-19

Israeli strikes hit Chehour and Deir Kifa after warnings to residents

LBCI
Middle East News
2026-01-12

Iran internet shutdown has now lasted over 84 hours: Monitor

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-01-10

Fairuz receives condolences for death of son Hali Rahbani—Video

LBCI
Lebanon News
2025-12-02

Pope Leo XIV urges leaders to hear their people’s cry for peace, singles out Lebanon (video)

LBCI
Lebanon News
2025-12-02

At Beirut waterfront, Pope Leo XIV rides through cheering crowds (video)

LBCI
Lebanon News
2025-12-02

At Beirut Port, Pope Leo XIV offers silent prayer for blast victims (video)

LBCI
Lebanon News
2025-12-02

Pope Leo XIV opens hospital visit with Arabic ’Sabah el-kheir’ — Video

LBCI
Lebanon News
2025-12-01

Pope Leo XIV tells Lebanese youth Lebanon’s future ‘is in your hands’; watch full speech here

LBCI
Lebanon News
2025-12-01

Pope Leo XIV moved by youth turnout in Bkerke: Video

LBCI
Middle East News
2025-11-27

Pope Leo leaves for Istanbul—Video

LBCI
Middle East News
2025-11-27

Pope Leo arrives at Turkey's Presidential Palace—Video

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
World News
12:13

US freezes all visa processing for 75 countries, including Lebanon

LBCI
News Bulletin Reports
13:00

Lebanon submits 2026 budget on time, spotlighting years of fiscal delays

LBCI
News Bulletin Reports
13:00

Israel heightens alert as US weighs options for potential Iran strike

LBCI
Lebanon News
05:30

Ambassador Issa says US supports Lebanese army, hails Beirut Port scanners

LBCI
Lebanon News
11:17

Lebanon’s Foreign Ministry launches preparations for overseas parliamentary elections

LBCI
Middle East News
10:56

US embassy in Saudi Arabia urges personnel to exercise 'increased caution'

LBCI
Lebanon Economy
07:17

EU, Lebanon sign six agreements worth €110.5 million in new grants

LBCI
World News
08:28

Saudi, Qatar, Oman convinced Trump to 'give Iran a chance:' AFP

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More