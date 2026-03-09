Israeli army issues evacuation warning to residents in Mazraat Al-Aqabieh

The Israeli army issued an urgent warning to residents of Mazraat Al-Aqabieh regarding planned operations targeting military infrastructure belonging to Hezbollah, according to a post shared on X by Israeli spokesperson Avichay Adraee.



The Israeli army stated that the attack could occur in the near term and urged residents living in buildings marked in red on the attached map, as well as nearby structures, to evacuate immediately. Residents were advised to maintain a distance of at least 300 meters from the targeted sites for their safety.



The warning emphasized that remaining in proximity to Hezbollah facilities poses a direct risk to civilians, highlighting the heightened tensions in southern Lebanon amid ongoing regional hostilities.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان مزرعة العاقبية



🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي



🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم… pic.twitter.com/7AobZ828Tm