Israeli army issues evacuation warning to Kfar Tebnit and Ain Qana residents

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:
⭕️كفر تبنيت
⭕️عين قانا
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
🔸نحث سكان المبنييْن المحدديْن… pic.twitter.com/RbIpwS5UNj
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 2, 2026
