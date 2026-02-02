Israeli army issues evacuation warning to Kfar Tebnit and Ain Qana residents

Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent warning on X to residents of Kfar Tebnit and Ain Qana villages in South Lebanon, calling on civilians to evacuate specific areas ahead of expected strikes.



According to the statement, the Israeli army said it would target what it described as Hezbollah military infrastructure, claiming the strikes were aimed at preventing attempts to rebuild the group's activities in the area.



Adraee urged residents located in buildings marked in red on accompanying maps, as well as nearby structures, to evacuate immediately and move at least 300 meters away, warning that remaining in those locations would put their lives at risk.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:

⭕️كفر تبنيت

⭕️عين قانا

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸نحث سكان المبنييْن المحدديْن…