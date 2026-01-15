Israeli army issues evacuation warning to Machgharah residents

Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent warning to the residents of Machgharah, warning of an imminent military strike.



In a statement, Adraee said the Israeli army would soon target what he described as Hezbollah military infrastructure, accusing the group of attempting to rebuild prohibited activities in the area.



He urged residents of the two buildings marked in red on the attached maps, as well as nearby structures, to evacuate immediately and move at least 300 meters away, warning that the buildings are being used by Hezbollah.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية مشغرة

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸نحث سكان المبنييْن المحدديْن بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن… pic.twitter.com/pv8pMqYoyv