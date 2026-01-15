Israeli army issues evacuation warning to Machgharah residents

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية مشغرة
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
🔸نحث سكان المبنييْن المحدديْن بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن… pic.twitter.com/pv8pMqYoyv
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 15, 2026
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية مشغرة
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
🔸نحث سكان المبنييْن المحدديْن بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن… pic.twitter.com/pv8pMqYoyv