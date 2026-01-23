Macron says France stands by Lebanon, backs army support conference

Avec le Premier ministre @NawafSalam.
La France est aux côtés du Liban, pays ami, pour défendre sa souveraineté, soutenir ses forces armées et accompagner les réformes nécessaires à son redressement.
À Paris, nous préparons la conférence de soutien aux Forces armées libanaises… pic.twitter.com/2oiyfSSABz
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 23, 2026
