Israeli army claims it destroyed Litani River crossing used by Hezbollah in South Lebanon

22-03-2026 | 16:15
The Israeli army said it destroyed a crossing over the Litani River that it claimed was used by Hezbollah fighters to move between the north and south of the river in southern Lebanon.

In a statement posted on X by Ella Waweya, a lieutenant colonel in the Israeli army, the military said the crossing was a central route used by Hezbollah members and commanders to travel from north of the Litani to the south. The army claimed the group used the crossing to transport thousands of weapons, rocket shells and launch platforms used in attacks from the area south of the Litani against Israeli forces and Israeli civilians.

The Israeli army said the crossing was targeted in order to prevent harm to Israeli civilians as well as Lebanese civilians.

The statement added that in an additional wave of airstrikes carried out Sunday in the Nabatieh area in southern Lebanon, around 15 Hezbollah-affiliated sites were targeted.

The Israeli army said it would continue to ‘’carry out operations against Hezbollah, accusing the group of joining the war and operating with the backing of Iran, and said it would not allow harm to Israeli citizens.’’

