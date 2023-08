Oil and gas exploration vessel reaches designated drilling point in Bloc 9: Hamieh

Caretaker Minister of Public Works Ali Hamieh, announced on Wednesday via the "X" platform that the oil and gas exploration vessel has reached the designated drilling point in Bloc 9.

للعلم اليوم الأربعاء 2023/8/16 صباحا باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩ قد وصلت ألان إلى نقطة الحفر المحددة لها pic.twitter.com/9wquKTcGqz — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 16, 2023