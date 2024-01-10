UNIFIL, Lebanese army uncover Israeli-extended 'flammable materials pipelines' in southern areas

كما عثرت دورية مشتركة أخرى في خراج بلدة عيتا الشعب - الجنوب على خرطومَين مماثلَين كانا ممدودَين من مركز تل الراهب التابع للعدو الإسرائيلي، كذلك عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكهما.
يواصل الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الأوضاع عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفيل. ٣/٣ pic.twitter.com/Cqr74f7X2F
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 9, 2024
كما عثرت دورية مشتركة أخرى في خراج بلدة عيتا الشعب - الجنوب على خرطومَين مماثلَين كانا ممدودَين من مركز تل الراهب التابع للعدو الإسرائيلي، كذلك عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكهما.
يواصل الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الأوضاع عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفيل. ٣/٣ pic.twitter.com/Cqr74f7X2F