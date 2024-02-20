Walid Joumblatt: We seem to have entered into an open war

بعد الاعتداءات المتكررة على لبنان من قبل اسرائيل يبدو اننا دخلنا في حرب مفتوحة طويلة قد تستغرق اشهر او اكثر .لذا انصح كمراقب بضرورة حصر النزاع إذا أمكن في حل المشاكل العالقة الحدودية والتقيد بالقرار ١٧٠١ واتفاق الهدنة تفاديا من اي انزلاق إلى المجهول #لبنان pic.twitter.com/sB2bCEYkCi
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 19, 2024
بعد الاعتداءات المتكررة على لبنان من قبل اسرائيل يبدو اننا دخلنا في حرب مفتوحة طويلة قد تستغرق اشهر او اكثر .لذا انصح كمراقب بضرورة حصر النزاع إذا أمكن في حل المشاكل العالقة الحدودية والتقيد بالقرار ١٧٠١ واتفاق الهدنة تفاديا من اي انزلاق إلى المجهول #لبنان pic.twitter.com/sB2bCEYkCi