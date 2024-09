An Israeli airstrike targeted the Charbeen area near Laqlouq in north Lebanon, according to reports.



A video shared on social media shows the attack, with smoke rising from the impact site.

غارة في منطقة الشربين محيط منطقة اللقلوق pic.twitter.com/nMutRdEzyW — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 23, 2024