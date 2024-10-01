Israeli army calls on residents of specific southern villages to evacuate north of Awali river

#عاجل 🔴 بيان عاجل لسكان #جنوب_لبنان في القرى التالية: يارون, عين ابل، مارون الراس, طيري, حداثا عيتا الجبل (الزط), جميجيمة, تولين، دير عامس، برج قلويه، البياضة، زبقين جبال البطم، صربين, الشعيتية, كنيسة, الحنية, معركة, غندورية، دير قنون - مالكية الساحل, برج الشمالي, ابل السقي,… pic.twitter.com/iKgx7m3oO4