The Israeli army announced Monday that its warplanes are currently conducting extensive airstrikes in South Lebanon.



The Israeli military claimed that these operations are aimed at neutralizing threats posed by Hezbollah in southern Lebanon.

#عاجل تشن طائرات حربية لسلاح الجو في هذه الأثناء غارات واسعة في جنوب لبنان تستهدف أهدافًا ارهابية لحزب الله pic.twitter.com/8Yu2jEQRKy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2024