Israel claims 'successful strikes' on Hezbollah weapon storage in Beirut's southern suburbs

Lebanon News
2024-10-22 | 13:57
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Israel claims &#39;successful strikes&#39; on Hezbollah weapon storage in Beirut&#39;s southern suburbs
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Israel claims 'successful strikes' on Hezbollah weapon storage in Beirut's southern suburbs

The Israeli army claimed on Tuesday that its forces attacked weapons caches belonging to Hezbollah in Beirut's southern suburbs.

According to Israeli army spokesperson Avichay Adraee: "Warplanes from the Air Force conducted strikes earlier today [Tuesday] based on precise guidance from military intelligence, targeting several weapons caches belonging to Hezbollah in Beirut's suburbs."

He said that over the past 24 hours, the Northern Command and maneuvering units have continued "their precise and specialized activities in southern Lebanon."

Adraee noted that forces from the 188th Brigade, both aerially and on the ground, collaborated with the Air Force to identify the locations of several operational apartments and weapons caches belonging to Hezbollah in southern Lebanon.

"Additionally, the forces discovered several underground tunnel openings, including tunnels containing communication devices and an opening used as a command center for Hezbollah in the area," he concluded.
 

Lebanon News

Lebanon

Israel

Hezbollah

Beirut

Avichay Adraee

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