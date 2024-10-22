#عاجل جيش الدفاع هاجم مخازن أسلحة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في وقت سابق من اليوم، بناءً على توجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، على عدة مخازن أسلحة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في ضاحية بيروت الجنوبية.… pic.twitter.com/Z4meFAvNzj
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2024
#عاجل جيش الدفاع هاجم مخازن أسلحة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في وقت سابق من اليوم، بناءً على توجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، على عدة مخازن أسلحة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في ضاحية بيروت الجنوبية.… pic.twitter.com/Z4meFAvNzj