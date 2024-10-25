Israel claims it targeted 'Hezbollah sites' in Beirut

#عاجل جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات لحزب الله في بيروت
🔸خلال الليلة الماضية، شنت طائرات سلاح الجو الحربية بتوجيه استخباري دقيق غارات استهدفت عدة مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات تابعة لركن الاستخبارات ومنظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله الإرهابي… pic.twitter.com/r5N73OyV3A
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2024
#عاجل جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات لحزب الله في بيروت
🔸خلال الليلة الماضية، شنت طائرات سلاح الجو الحربية بتوجيه استخباري دقيق غارات استهدفت عدة مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات تابعة لركن الاستخبارات ومنظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله الإرهابي… pic.twitter.com/r5N73OyV3A