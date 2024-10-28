Massive fires break out in pine forests of Homsiyeh and Qaitouli in Jezzine district (Video)

حريق ضخم يندلع في أحراج الصنوبر في الحمصية وقيتولي، ضمن قضاء جزين، وهي مناطق تشكل امتدادًا لحرج صنوبر بكاسين، الأكبر في الشرق الأوسط.
فرق الدفاع المدني تبذل جهودًا كبيرة لمحاصرة الحريق، إلا أن سرعة الرياح واتساع رقعة النيران تزيد من سرعة انتشاره. pic.twitter.com/0f6gPD3C42
— Rami Rizk (@rami_rizk) October 28, 2024
حريق ضخم يندلع في أحراج الصنوبر في الحمصية وقيتولي، ضمن قضاء جزين، وهي مناطق تشكل امتدادًا لحرج صنوبر بكاسين، الأكبر في الشرق الأوسط.
فرق الدفاع المدني تبذل جهودًا كبيرة لمحاصرة الحريق، إلا أن سرعة الرياح واتساع رقعة النيران تزيد من سرعة انتشاره. pic.twitter.com/0f6gPD3C42