Massive fires break out in pine forests of Homsiyeh and Qaitouli in Jezzine district (Video)

Lebanon News
2024-10-28 | 08:42
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Massive fires break out in pine forests of Homsiyeh and Qaitouli in Jezzine district (Video)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
Massive fires break out in pine forests of Homsiyeh and Qaitouli in Jezzine district (Video)

 
A massive fire broke out in the pine forests of Homsiyeh and Qaitouli in the Jezzine district, prompting an urgent call for all available tankers to head to Qabaa and Homsiyeh to assist in controlling the blaze.  

Civil defense teams rushed to the scene and are making substantial efforts to contain the fire, though strong winds and the spread of flames are complicating containment efforts. 

It is worth noting that these areas are connected to the extensive pine forest in Bkassine, which is recognized as the largest pine forest in the Middle East.
 

Lebanon News

Fires

Pine

Forests

Homsiyeh

Qaitouli

Jezzine

Video

LBCI Next
Civil Defense team targeted during firefighting efforts in Borj El Mlouk, South Lebanon
Israel publishes videos showing evacuation of dead Israeli soldiers in Lebanon clashes
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-10-27

Fires erupt in Jezzine and Zgharta districts

LBCI
Lebanon News
2024-08-22

Israeli airstrikes target Naqoura, phosphorus bombing in Yaroun causes wildfires in forests

LBCI
Lebanon News
12:50

Large fire breaks out in Baakleen, Chouf district (Video)

LBCI
Lebanon News
11:36

Hezbollah shares new video of its attack on Nahariyya settlement in Israel

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
17:53

Lebanon's Baalbek region suffers 'deadliest day' as Israeli airstrikes kill 48, injure dozens

LBCI
Lebanon News
17:13

Hezbollah's operations room details intensified confrontations with Israel's army

LBCI
Lebanon News
16:45

Baalbek-Hermel governor reports deadliest day yet, over 50 killed

LBCI
World News
16:31

UK’s Lammy says Israel assures Lebanon operation will 'end soon'

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-10-21

Sources confirm to LBCI: US presidential envoy Amos Hochstein is staying with the government for at least another three months at the request of Vice President Harris

LBCI
Lebanon News
17:13

Hezbollah's operations room details intensified confrontations with Israel's army

LBCI
Lebanon News
2024-06-12

Understanding Lebanon's presidential dynamics: Insights from MP Wael Abou Faour - LBCI interview

LBCI
Lebanon News
2024-06-13

US official stresses efforts to prevent 'full-scale war' on Lebanese border: Reuters

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
10:40

LBCI captures extent of damage due to continuous Israeli attacks on Nabatieh (Video)

LBCI
Israel-Gaza War Updates
06:27

Israeli Channel 12 releases video of suspect claiming Hamas uses ambulances to transport militants

LBCI
Lebanon News
04:30

Israeli rocket falls near cars on Aaraya-Kahaleh highway

LBCI
Middle East News
2024-10-26

Hezbollah video reveals targeting of Israeli soldiers near Ya'ara and Kfar Giladi

LBCI
Middle East News
2024-10-26

Video from Hezbollah warns Israeli residents: Settlements are legitimate military targets

LBCI
Lebanon News
2024-10-25

Israel returns nun to Lebanon after detaining and taking her into Israel from Qouzah in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-10-25

Video shows location where Israeli strikes in Hasbaya, South Lebanon, killed journalists

LBCI
Lebanon News
2024-10-25

LBCI camera captures Masnaa-Jdeideh Yabous road at Syria-Lebanon border following Israeli airstrikes

LBCI
Lebanon News
2024-10-24

India sends medical aid to Lebanon

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
04:30

Israeli rocket falls near cars on Aaraya-Kahaleh highway

LBCI
Lebanon News
06:00

Israeli military issues urgent evacuation warning to residents in Tyre, South Lebanon

LBCI
Lebanon News
10:25

Israel alleges that its army hit 'Hezbollah targets' in Tyre

LBCI
Lebanon News
14:16

Israel considers ceasefire deal for Lebanon while imposing 'targeted blockade': Channel 12 reports

LBCI
Lebanon News
08:34

Israel publishes videos showing evacuation of dead Israeli soldiers in Lebanon clashes

LBCI
Lebanon News
11:36

Hezbollah shares new video of its attack on Nahariyya settlement in Israel

LBCI
Middle East News
11:56

Israel's Netanyahu warns of Iran’s nuclear ambitions, seeks new 'peace accords' with Arab states

LBCI
Lebanon News
11:03

Hezbollah announces rocket attack on Israeli naval base of Stella Maris near Haifa

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More