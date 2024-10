Israel alleges that its army hit 'Hezbollah targets' in Tyre

Israel's army spokesperson, Avichay Adraee, claimed that the army has carried out airstrikes against 'Hezbollah targets' in Tyre, South Lebanon, for the second time in several days.



"Earlier today, Israeli warplanes struck weapons depots, anti-tank missile facilities, military buildings, and reconnaissance sites used by various Hezbollah units, including the Aziz unit responsible for launching attacks from southwestern Lebanon into Israeli territory," he claimed in his statement.



Adraee also alleged that the Tyre area is identified as a significant operational zone for Hezbollah and the Aziz unit, facilitating the planning of activities against Israel.



"Prior to the airstrikes, the Israeli army implemented multiple measures to minimize civilian casualties, including issuing warnings through various platforms to residents in the region," he claimed.

