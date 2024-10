Footage has emerged showing the Israeli incursion towards the town of Khiam, moving through Tallet Hamames and Sarda and Wata Khiam, located south of Khiam in the Nabatieh Governorate of southern Lebanon.

مشاهد تُظهر التوغل الاسرائيلي في اتجاه الخيام عبر تلة الحمامص وسردة جنوب الخيام ووطى الخيام pic.twitter.com/Ih3qAeTPLh — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 29, 2024