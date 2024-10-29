#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸طير حرفا, الجبين, القصر الاحمر, جبل البطم, زبقين, شيحين, الحميري, الخريب, انصار, مطرية الشومر, عدلون, مجدل زون, شمع, أبو شاش, الناقورة, علما الشعب
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق… pic.twitter.com/FzQk5n2zjd
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 29, 2024
#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸طير حرفا, الجبين, القصر الاحمر, جبل البطم, زبقين, شيحين, الحميري, الخريب, انصار, مطرية الشومر, عدلون, مجدل زون, شمع, أبو شاش, الناقورة, علما الشعب
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق… pic.twitter.com/FzQk5n2zjd