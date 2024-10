An Israeli airstrike targeted a vehicle between Byout El Saiyad and Aamriyeh in the Tyre district on Tuesday.



No additional information has been provided about the number of casualties.

السيارة المستهدفة بين بيوت السياد والعامرية pic.twitter.com/1P1emQLaxK — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 29, 2024