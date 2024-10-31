Israeli army claims killing of Mohammad Khalil Alian, Hezbollah’s anti-tank commander for the Hajir sector

#عاجل القضاء على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة حجير بحزب الله



🔻خلال الأسبوع هاجمت طائرات حربية في منطقة برج القلاويه وقضت على الإرهابي المدعو محمد خليل عليان والذي قاد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة حجير في وحدة نصر التابعة لحزب الله.



🔸 أمس… pic.twitter.com/5bu5SLQaqc