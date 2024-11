Israeli army issues evacuation order for Nabatieh residents in South Lebanon

The Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, warned the residents of Nabtieh in South Lebanon to evacuate immediately.



He claimed that military operations are targeting Hezbollah's infrastructure, facilities, and weaponry in these areas.



Adraee said, "You are located in a combat zone where the Israeli army plans to attack Hezbollah's infrastructure and facilities."



"We urge residents to evacuate buildings where Hezbollah is suspected of storing arms or combat equipment and to distance themselves by at least 500 meters from these locations."



He warned that "Anyone near Hezbollah members or weapon storage sites could be at risk."

#عاجل ‼️ تحذير عاجل إلى سكان مدينة النبطية: إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة عليكم اخلاء المبنى فورًا



🔸يواصل جيش الدفاع مهاجمة مواقع ومنشآت حزب الله في مدينتكم وبالقرب منها.



🔸إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة… pic.twitter.com/Hpr938UVAx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2024