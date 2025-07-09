Israeli army claims destroying Hezbollah infrastructure in southern Lebanon

#عاجل 🔸قوات جيش الدفاع تدمر بنى تحتية ارهابية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان
🔸بناء على معلومات استخبارية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان توجه المقاتلون لتنفيذ عمليات خاصة ومركزة بهدف تدميرها ومنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة.
🔸في… pic.twitter.com/3ktyzlbaUM
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 9, 2025
#عاجل 🔸قوات جيش الدفاع تدمر بنى تحتية ارهابية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان
🔸بناء على معلومات استخبارية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان توجه المقاتلون لتنفيذ عمليات خاصة ومركزة بهدف تدميرها ومنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة.
🔸في… pic.twitter.com/3ktyzlbaUM