In a new warning Wednesday, Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued urgent evacuation alert to residents of Haret Hreik, Ouzai, Tahouitet El Ghadir, and Hadath residents in Beirut's southern suburbs.



"For your safety and your family's safety, you must evacuate this building and the surrounding buildings immediately and move at least 500 meters away," he said.



Here are the maps:

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸الأوزاعي

🔸حارة حريك

🔸تحويطة الغدير

🔸حدث بيروت



