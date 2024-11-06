Israel issues new evacuation alerts for Haret Hreik, Ouzai, Tahouitet El Ghadir, and Hadath residents in Beirut's southern suburbs

Lebanon News
2024-11-06 | 16:36
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Israel issues new evacuation alerts for Haret Hreik, Ouzai, Tahouitet El Ghadir, and Hadath residents in Beirut&#39;s southern suburbs
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Israel issues new evacuation alerts for Haret Hreik, Ouzai, Tahouitet El Ghadir, and Hadath residents in Beirut's southern suburbs

In a new warning Wednesday, Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued urgent evacuation alert to residents of Haret Hreik, Ouzai, Tahouitet El Ghadir, and Hadath residents in Beirut's southern suburbs.

"For your safety and your family's safety, you must evacuate this building and the surrounding buildings immediately and move at least 500 meters away," he said. 

Here are the maps:
 

Lebanon News

Israel

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