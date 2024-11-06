#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸الأوزاعي
🔸حارة حريك
🔸تحويطة الغدير
🔸حدث بيروت
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش… pic.twitter.com/RBY8ErOXg6
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸الأوزاعي
🔸حارة حريك
🔸تحويطة الغدير
🔸حدث بيروت
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش… pic.twitter.com/RBY8ErOXg6