Israeli army claims targeting Hezbollah military infrastructure in Beirut

#عاجل جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله في بيروت



🔸خلال ساعات الليلة الماضية، هاجمت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الارهابية في بيروت.



🔸يضع حزب الله منشآته داخل الأحياء السكنية… pic.twitter.com/Y3xButpNzQ