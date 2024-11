Israeli army claims targeting Hezbollah military infrastructure in Beirut

#عاجل جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله في بيروت



🔸خلال ساعات الليلة الماضية، هاجمت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الارهابية في بيروت.



The Israeli army claimed on Thursday that it launched airstrikes on Hezbollah targets in Beirut on Wednesday night, with precise intelligence gathered by military intelligence.In a statement posted on X, Israeli army spokesperson Avichay Adraee stated, "The Israeli army attacked Hezbollah targets in Beirut, including military installations and command centers."He continued, "Hezbollah places its facilities within residential neighborhoods and its property among civilians as part of its combat tactics."He concluded, "Warnings were issued in advance to residents of the targeted area, in an effort to minimize the chances of harm to civilians."