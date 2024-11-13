Israel's military posts evacuation warning for Haret Hreik and Borj El Brajneh residents in Beirut's southern suburbs

Lebanon News
2024-11-13 | 16:35
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Israel&#39;s military posts evacuation warning for Haret Hreik and Borj El Brajneh residents in Beirut&#39;s southern suburbs
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Israel's military posts evacuation warning for Haret Hreik and Borj El Brajneh residents in Beirut's southern suburbs

The Israeli army warned residents in Beirut's southern suburbs, specifically those located in Haret Hreik and Borj El Brajneh, to evacuate. 

"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target in the near future," Israel's army spokesperson Avichay Adraee announced in a post on X.

"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he urged. 

Here are the maps:
 

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