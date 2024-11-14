On Thursday, the Israeli army warned residents in Nabatieh, specifically those located in Nabatieh El Tahta in South Lebanon, to evacuate immediately.



"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target shortly," Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X.



"For your safety and your family's safety, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he urged.



Here is the map:

#عاجل انذار عاجل إلى لكل المتواجدين في منطقة النبطية وتحديدًا في المبنى المحدد في منطقة النبطية التحتا والمباني المجاورة له



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/zDIFrKNhh3