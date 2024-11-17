Avichay Adraee says Israeli artillery supports ground forces to cross into Lebanese territory

قوات المدفعية تساند القوات الميدانية: بطاريات المدفعية دخلت القتال داخل الأراضي اللبنانية
🔸قوات اللواء 282 مدفعية تقاتل على الحدود الشمالية على مدار الأشهر الأخيرة وتهاجم أهدافًا لدعم القوات البرية خلال عملياتها.
🔸نظرًا للعملية البرية في أهداف جديدة اجتازت قوات بطارية مدفعية… pic.twitter.com/lHoCNBD2OJ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 17, 2024
قوات المدفعية تساند القوات الميدانية: بطاريات المدفعية دخلت القتال داخل الأراضي اللبنانية
🔸قوات اللواء 282 مدفعية تقاتل على الحدود الشمالية على مدار الأشهر الأخيرة وتهاجم أهدافًا لدعم القوات البرية خلال عملياتها.
🔸نظرًا للعملية البرية في أهداف جديدة اجتازت قوات بطارية مدفعية… pic.twitter.com/lHoCNBD2OJ