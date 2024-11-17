#عاجل 🔻جيش الدفاع قضى على مسؤول وحدة الدعاية في حزب الله الارهابي والذي شغل أيضًا منصب الناطق بلسانه المدعو محمد عفيف



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات العسكرية اليوم في منطقة بيروت وقضت على المدعو #محمد_عفيف مسؤول وحدة الدعاية في حزب الله… pic.twitter.com/V2mQHO7Y01