In a recent statement Tuesday, Israel's army spokesperson Avichay Adraee shared details of his alleged tour of South Lebanon, specifically the villages of Kfarkela and Odaisseh.



Adraee claimed that "Hezbollah is using these areas as front-line military bases," accusing the group of turning civilian infrastructure and local populations into human shields.



Describing the trip as offering a clear and important message, Adraee hinted that further developments would follow.

العين حين ترى الواقع كما هو: جولة في الجنوب اللبناني ومحطة في قريتيْ #كفركلا والعديسة.



تفقدت المناطق التي حوّلها حزب الله الارهابي إلى قواعد عسكرية أمامية مستخدمًا بناها التحتية وسكانها دروعًا بشرية.



جولتي في الجنوب اللبناني تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة. ترقبوا. pic.twitter.com/BibPkIPuSk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 19, 2024