On Tuesday evening, the Lebanese army confirmed in a statement that Israeli forces targeted an army center in the southern town of Sarafand, resulting in the deaths of three soldiers.

استهدف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في بلدة الصرفند- الجنوب، ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/QKy5BcCTYe — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 19, 2024