The Israeli army spokesperson Avichay Adraee warned residents in Beirut's southern suburbs on Monday, specifically those located in Haret Hreik and Ghobeiry, to evacuate immediately.



"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target shortly," he claimed in a post on X.



"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he warned.



Here are the maps:

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸الغبيري

🔸حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/Ysut0feEqU