Evacuation alert: Israel urges Borj El Brajneh, Hadath, Haret Hreik, and Ghobeiry residents in Beirut's suburbs to evacuate

Lebanon News
2024-11-26 | 07:38
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Evacuation alert: Israel urges Borj El Brajneh, Hadath, Haret Hreik, and Ghobeiry residents in Beirut&#39;s suburbs to evacuate
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Evacuation alert: Israel urges Borj El Brajneh, Hadath, Haret Hreik, and Ghobeiry residents in Beirut's suburbs to evacuate

On Tuesday, Israel's army issued six evacuation warnings to residents of Beirut's southern suburbs, specifically those located in Borj El Brajneh, Hadath, Haret Hreik, and Ghobeiry.

"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," Israel's army spokesperson Avichay Adraee urged in a post on X.

Here are the maps:
 

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