The Israeli army warned Tuesday residents in Baalbek and Qsarnaba to evacuate immediately.



"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target shortly," Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X.



"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he urged.



Here are the maps:

#عاجل انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸بعلبك

🔸قصرنبا



⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن جيش الدفاع غارات ليستهدف… pic.twitter.com/bXct7onXzS