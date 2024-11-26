Israeli army warns of imminent strikes, urges Tyre residents to evacuate

Avichay Adraee, the spokesperson for the Israeli army, issued an evacuation warning to residents in the Tyre area, saying: "You are located near facilities and interests affiliated with Hezbollah, which the Israel army will target in the near future."



"For your safety and the safety of your family members, you are instructed to evacuate these buildings and those nearby immediately and to distance yourselves at least 500 meters away," he said.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة صور وتحديدًا في المباني المحددة في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه… pic.twitter.com/0knx4Awvfg