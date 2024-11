Israel urges South Lebanon residents to avoid moving south of the Litani River

In a statement on X, the Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, urged residents of South Lebanon to avoid moving south of the Litani River.



The army emphasized that starting from 5:00 p.m. Thursday until 7:00 a.m. Friday, all movement south of the Litani River will be strictly prohibited. Those located north of the river must not move south, while those south of the river are instructed to remain in their current locations.

#عاجل بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان،

⭕️يمنع بتاتًا التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى الساعة السابعة صباحًا (07:00) يوم غد.

⭕️يجب على المتواجدين جنوب نهر الليطاني البقاء في مكانهم.

⭕️من أجل سلامتكم يجب عليكم الالتزام بهذه التعليمات pic.twitter.com/HnCWdbaJKv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2024