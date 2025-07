Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X that the Israeli military carried out a strike in Lebanon targeting an individual ''involved in weapons smuggling and plotting attacks against Israeli civilians and soldiers.''



Adraee wrote: ''The Israeli army just carried out a strike in Lebanon against a 'terrorist' who was involved in weapons smuggling and advancing 'terrorist' plots against Israeli civilians and Israeli army, on behalf of the Iranian Quds Force."

#عاجل 🔸 أغار جيش الدفاع قبل قليل في لبنان على مخرب كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدفع بمخططات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين وقوات جيش الدفاع نيابة عن فيلق القدس الإيراني — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 3, 2025