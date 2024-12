Israel's army claimed late Monday that the Israeli Air Force struck Hezbollah elements, "dozens of launchers," and infrastructure throughout Lebanon "a short while ago."



Additionally, the military said in a statement that the air force also hit a "Hezbollah launcher in the area of Berghoz in southern Lebanon shortly after the launch of two projectiles."



"Israel demands that the relevant parties in Lebanon fulfill their responsibilities," the army reported, adding that it "remains obligated to the fulfillment of the conditions of the ceasefire agreement in Lebanon."

#عاجل جيش الدفاع هاجم قبل قليل مخربين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان



🔸شنّت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل غارات في أنحاء متفرقة من لبنان استهدفت مخربين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية العسكرية لحزب الله.



🔸كما أغارت طائرات… pic.twitter.com/eUk88ZZtV9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2024