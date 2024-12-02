#عاجل جيش الدفاع هاجم قبل قليل مخربين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان
🔸شنّت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل غارات في أنحاء متفرقة من لبنان استهدفت مخربين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية العسكرية لحزب الله.
🔸كما أغارت طائرات… pic.twitter.com/eUk88ZZtV9
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2024
#عاجل جيش الدفاع هاجم قبل قليل مخربين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان
🔸شنّت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل غارات في أنحاء متفرقة من لبنان استهدفت مخربين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية العسكرية لحزب الله.
🔸كما أغارت طائرات… pic.twitter.com/eUk88ZZtV9