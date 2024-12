The Minister of Public Works and Transport, Ali Hamie, announced on X that Iraqi Airways has received approval to restart flights to and from Beirut.



The first flight from Baghdad is set to arrive Wednesday morning, following a formal request from the airline to Lebanon's Directorate General of Civil Aviation, he revealed on Tuesday.

تم إعطاء الموافقة على معاودة شركة الخطوط الجوية العراقية بإعادة تسيير رحلات من والى بيروت بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، على ان تصل اول رحلة غدا صباحا من بغداد بناء على كتاب مرسل من الشركة إلى المديرية العامة للطيران المدني. pic.twitter.com/TqMAqZU0al — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 3, 2024