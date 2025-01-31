Israeli army claims striking Hezbollah targets in Bekaa Valley

#عاجل 🔸 شنت طائرات حربية لسلاح الجو، بناء على توجيهات استخباراتية من هيئة الاستخبارات خلال الليلة الماضية غارات على عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع والتي شكلت تهديدًا على الاراضي الإسرائيلية وعلى قوات جيش الدفاع.
🔸ومن بين الأهداف التي تم استهدافها موقع عسكري يضم بنى تحتية…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 31, 2025
#عاجل 🔸 شنت طائرات حربية لسلاح الجو، بناء على توجيهات استخباراتية من هيئة الاستخبارات خلال الليلة الماضية غارات على عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع والتي شكلت تهديدًا على الاراضي الإسرائيلية وعلى قوات جيش الدفاع.
🔸ومن بين الأهداف التي تم استهدافها موقع عسكري يضم بنى تحتية…