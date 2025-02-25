Israeli army strikes alleged Hezbollah weapons site in Bekaa region, spokesperson claims

🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم مخربين من حزب الله الإرهابي تم رصدهم داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله الإرهابي في منطقة البقاع.
🔸أنشطة #حزب_الله في الموقع تعتبر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 25, 2025
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم مخربين من حزب الله الإرهابي تم رصدهم داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله الإرهابي في منطقة البقاع.
🔸أنشطة #حزب_الله في الموقع تعتبر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان