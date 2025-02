Israeli army strikes alleged Hezbollah weapons site in Bekaa region, spokesperson claims

Israeli army spokesperson Avichay Adraee stated late Tuesday that the military had attacked Hezbollah members who were "spotted inside a site for the production and storage of strategic weapons" for the group in the Bekaa region.



He added on X that "Hezbollah's activities at the site represent a blatant violation of the agreements between Israel and Lebanon."

🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم مخربين من حزب الله الإرهابي تم رصدهم داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله الإرهابي في منطقة البقاع.



🔸أنشطة #حزب_الله في الموقع تعتبر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 25, 2025